UEA participa do 1º Congresso de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa Caixa de entrada

Com o objetivo de proporcionar um diálogo entre o uso de plantas medicinais e as medicinas tradicionais, complementares e integrativas, o 1º Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa acontece, de forma virtual, entre os dias 4 e 7 de abril. O docente da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jair Max Furtunato Maia, integra o quadro de organizadores do evento.

O evento enfoca a necessidade de preservação do conhecimento tradicional e informações científicas sobre a flora nativa e exótica da região das Américas, além da necessidade de serem validados como uma estratégia terapêutica que une as medicinas ancestrais e atuais. Dessa forma, a iniciativa busca contribuir para o bem-estar humano global e a saúde planetária.

Os quatro eixos que serão abordados no congresso são os seguintes: Conservação, sustentabilidade e saúde planetária; Pesquisa e inovação tecnológica em plantas medicinais na Pan-América; Plantas medicinais na Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa (MTCI); e plantas medicinais e Saúde Pública.

“A participação da UEA é fundamental para estimular a participação da comunidade científica e acadêmica no evento”, disse o professor Jair Max.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas por meio do site https://panplantasmedicinais.com.br/.