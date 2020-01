UEA lança edital para o Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

Estão abertas até o dia 31 de janeiro as inscrições para o Programa de Residência em Área Profissional da Saúde – Área de Concentração Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade do Estado do Amazonas (CTBMF/UEA). No total, são disponibilizadas 3 vagas. As aulas estão previstas para começar em março, na Policlínica da UEA, Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) e estabelecimentos ligados à Secretaria da Saúde do Estado do Amazonas (Susam).

O programa objetiva uma formação profissional na elaboração de diagnósticos, focando também em tratamento cirúrgico de doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas. O curso tem duração de 36 meses e demanda uma dedicação exclusiva, com carga horária semanal de 60 horas.

Inscrições – Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição anexado no edital, e apresentar os documentos pedidos no item 5.5.1 na Coordenação de Pós-Graduação, situada na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), avenida Carvalho Leal, 1.777, Cachoeirinha.

Os interessados devem ser profissionais graduados em Odontologia ou concluintes de graduação, com colação de grau prevista até o dia da matrícula.

O processo é dividido em três fases. A primeira etapa é uma prova escrita com questões de conhecimentos específicos, seguido de uma entrevista de caráter classificatório e eliminatório e, por último uma análise curricular de acordo com os documentos entregues na inscrição.

Para mais informações, basta acessar o edital clicando aqui, ou ligar para 98160-7684.