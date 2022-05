UEA lança convocação da 2ª chamada do Vestibular e SIS 2021, acesso 2022

Convocação é da 1ª etapa e será realizada no período de 16 a 18 de maio deste ano

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o edital e convocação para matrícula institucional, referente ao Vestibular e ao Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2021, acesso 2022, 1ª etapa, 2ª chamada, que acontecerá no período de 16 a 18 de maio. A primeira etapa de matrícula é destinada somente aos candidatos classificados para os cursos cujas aulas terão início no primeiro semestre letivo de 2022.

Documentação

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário “Ficha de Identificação do Candidato”, disponível no Portal da UEA, e apresentá-lo, juntamente com a respectiva documentação exigida, nas datas, horários e endereços especificados no item 1 do Edital de Matrícula.

A documentação exigida para a Matrícula Institucional está enumerada no item 14, subitem 14.9, do Edital nº 070/2021-GR (Vestibular) e Edital nº 071/2021-GR/UEA (SIS).

O Edital de Matrícula Institucional nº 054/2022, a lista dos convocados e os formulários encontram-se publicados nos links abaixo:

Vestibular: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5582

SIS: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5564

Com informações da UEA