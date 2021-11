UEA firma acordo de cooperação técnica com a agência alemã GIZ

Com a finalidade de fortalecer a Bioeconomia na Amazônia, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammernarbeirt – Sociedade Alemã para Cooperação Internacional (GIZ), assinaram termo simbólico de cooperação na manhã desta quarta-feira (17/11). Entre outros objetivos, a parceria tem por finalidade a institucionalização de ferramentas didáticas para formação de alunos em Bioeconomia e cadeias de valor.

O reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, pontuou que a cooperação entre as duas instituições busca promover qualidade de vida, educação e saúde à população, especialmente do interior do Estado, em ações alinhadas ao desenvolvimento sustentável.

“Já existe um vínculo entre a UEA com a Alemanha. Um vínculo que estabeleceu parceria técnica e, sobretudo, amizade. Hoje, esse momento é importantíssimo porque asseguramos uma ferramenta para colocar a mão na massa, treinar e capacitar pessoas. São novas cadeias produtivas que certamente irão alavancar a economia do Estado. A ideia de trazer esse projeto é qualificar para que, num cenário próximo, essas pessoas possam adentrar com agregação de valor aos seus produtos”, disse.

O coordenador de Bioeconomia da GIZ, professor doutor Benno Pokorny, destacou o interesse promovido pela parceria, frisando as iniciativas de promoção da área proposta no acordo. “Muitos falam de Bioeconomia, mas para fazê-la funcionar, você precisa de pessoal capacitado, pessoas que saibam como funciona o processo. A UEA tem um papel muito importante nessa capacitação. E nós estamos felizes em sermos parceiros da Universidade nesse grande desafio de criar capacidade de Bioeconomia em todo o Amazonas”, comentou.

A coordenadora do projeto de Bioeconomia e cadeias de valor da GIZ, professora doutora Claudia de Souza, ressaltou a característica de intercâmbio metodológico da parceria, no sentido de estabelecer uma rede de instituições de ensino.

“Uma colaboração fundamental para a capacitação de professores e estudantes, para melhoria da gestão de empreendimentos da agricultura familiar, dos povos tradicionais. É um grande prazer para nós estarmos aqui e celebrarmos, finalmente, essa importante parceria com a Universidade do Estado do Amazonas”, afirmou.

Participaram ainda da solenidade o assessor técnico da GIZ, Carlos Demeterco, o pró-reitor de interiorização da UEA, Valber Martins, a assessora de Relações Internacionais da UEA, Letícia Lopes, a coordenadora de qualidade de ensino da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), Edileuza Lobato da Cunha, o procurador jurídico da UEA, David Xavier, e os coordenadores do Rainforest Social Business School, Andrea Lanza Cordeiro e Paulo César Diniz de Araújo.

Sobre a GIZ – A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH é uma empresa controlada pelo Governo da República Federal da Alemanha, incumbida de promover Cooperação Internacional, que atua no âmbito da Proteção do Meio Ambiente e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais, de Energias Renováveis e Eficiência Energética, do Desenvolvimento Urbano Sustentável, da Mudança Climática, da Cooperação Triangular, do apoio prático relacionado às parcerias com o setor empresarial e da contribuição, por meio de recursos humanos e/ou financeiros, em atividades e projetos de interesse comum entre os governos do Brasil e da Alemanha.