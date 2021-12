UEA e UFMG realizam I Seminário de Direito LGBT+

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o Doutorado Interinstitucional DINTER (UEA/UFMG) em Direito, promovem o I Seminário de Direito LGBT+. O encontro acontece nos dias 6 e 7 de dezembro de 2021, no Auditório da reitoria da UEA, localizado na Avenida Djalma Batista, 3578, Flores. O evento é gratuito e aberto à comunidade.

A programação inicia às 14h30 e vai levantar questões como “Direito à Saúde LGBT”; “Autoritarismo e repressão a pessoas LGBT+”; “Extensão universitária para direitos LGBT+”; “Do que é feita a vida LGBT+?”. Na oportunidade, também acontecerá o lançamento do livro “Contra a moral e os bons costumes: A ditadura e a repressão à comunidade LGBT”.

O Seminário contará com palestrantes representantes de instituições como a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM); Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Universidade Federal do Amazonas (Ufam); Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

Os diálogos serão mediados por Denison Melo de Aguiar, da UEA; Fabrício Bertini Polido, da UFMG; Karen Arruda, do Projeto Manifesta + e pela assessora LGBTQIA+ indígena, Maurille KoKama.