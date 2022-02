UEA anuncia retorno dos Restaurantes Universitários para o dia 3 de março

O reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo de Almeida Costa, assinou na manhã de quarta-feira (23/02), cinco contratos que estavam suspensos por judicialização e foram finalmente autorizados pela Justiça. Estes contratos autorizam o retorno do funcionamento dos Restaurantes Universitários (RU’s) para o dia 03 de março na Escola Normal Superior (ENS), Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), Escola Superior de Tecnologia (EST), Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), Escola Superior de Ciências Sociais (ES

Os termos visam o acordo de prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições nas unidades acadêmicas, que terão os seguintes valores para os usuários: R$ 0,80 para café da manhã; e R$ 1,80 para almoço.

*Com assessoria