UEA adia Vestibular e SIS 2020, acesso 2021, após Decreto Governamental

A Gestão Superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informa que, em atendimento ao Decreto Estadual n°43.234 de 23 de dezembro de 2020, e considerando o mais recente agravamento da situação da pandemia da Covid-19 no Estado do Amazonas, decidiu adiar as realizações das Provas de conhecimentos específicos e redação do Concurso Vestibular e as Provas de acompanhamento I,II e III do Sistema de Ingresso Seriado (SIS/UEA) 2020, acesso 2021, previstas para ocorrerem em 10, 11 e 12 de janeiro de 2021, transferindo-as para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2021, respectivamente.

Para o Reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, a modificação da data não irá alterar o início do semestre letivo. “Não haverá prejuízo aos estudos e estamos em consonância com as orientações previstas no Decreto, no sentido de preservar a saúde de todas e todos”, salientou.