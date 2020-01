UDN acorda de sono de 50 anos sonhando com os Bolsonaros

Novas gerações no pós-ditadura possivelmente nem ouviram falar de seu nome, porque o sono durou cinco décadas, mas agora vai ser difícil ignorar a propaganda direitista-conservadora do partido UDN (União Democrática Nacional). E esse despertar é com o sonho de arrancar a família política e seguidores do presidente da República, Jair Bolsonaro, das mãos do PSL (Partido Social Liberal).

Para isso, os novos udenistas chegam se autoproclamando herdeiros da verdadeira direita conservadora legada por Carlos Lacerda, o falecido ex-governador do Rio de Janeiro que fundou a legenda.

A carta-manifesto de refundação da nova UDN (leia abaixo), que recebeu homologação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recentemente, é reprodução fiel das pregações bolsonaristas.

“Liberal na economia, conservadora nos costumes”. Essa é a síntese do manifesto que se espalha por todo o país pelas mãos de seguidores do social-liberalismo de raiz.

Reportagem: Aguinaldo Rodrigues