‘Turma da Mônica’ terá a primeira personagem surda, criada por Maurício de Souza

Garota de 9 anos estreia em publicações nas redes sociais da turma em parceria com a Surdolimpíadas

A Turma da Mônica ganhou mais um integrante. Sueli, uma garota de 9 anos e fã de esportes, é a primeira personagem surda de Mauricio de Sousa. Em parceria com a 24ª Surdolimpíadas de Verão, ela deve aparecer nas redes sociais do Instituto Mauricio de Sousa entre hoje (1º) e 15 de maio, que é quando acontece o evento em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Sueli se comunica pela Língua Brasileira de Sinais (Libras) e em suas histórias ela vai abordar os aspectos e temas comuns da comunidade surda, além de reforçar a importância da acessibilidade e inclusão.

Mauricio de Sousa já tinha vontade de criar essa personagem em seu universo e com a realização do evento olímpico, o que era apenas vontade virou realidade.

“A Turma da Mônica já apareceu em várias histórias se comunicando com Libras, e já fazia tempo que eu pensava em trazer uma personagem surda para fazer parte da turminha. O fato de as Surdolimpíadas acontecerem pela primeira vez no Brasil foi um ótimo incentivo para que a Sueli finalmente nascesse”, diz o desenhista.

Em sua 24ª edição, a Surdolimpíadas de Verão irá receber atletas surdos de mais de 77 nacionalidades, que irão disputar diversas modalidades, sendo elas 20 masculinas e 18 femininas.

Com a chegada da nova moradora do bairro do Limoeiro, a Turma da Mônica expande a representatividade de Pessoas com Deficiência (PcD), pois já possui personagens como Luca, cadeirante; Dorinha, deficiente visual; Tati, com síndrome de Down; e André, autista.

Com informações do Terra