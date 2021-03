Tudo que você precisa saber sobre tradução médica juramentada

Dentro da área de tradução um dos campos principais e que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho é o campo da tradução médica. A tradução médica tem três principais finalidades: a difusão de conceitos médicos para fins de estudo, a elaboração de artigos e pesquisas a serem divulgados em periódicos científicos, para facilitar a relação entre médico e paciente na prescrição de receitas, procedimentos e exames quando médico e paciente não são falantes do mesmo idioma, e na emissão de documentação como laudos médicos e documentos elaborados para perícia médica.

Quando os documentos emitidos por médicos tem como objetivo gerar documentação comprobatória de doenças, óbitos ou perícia investigativa para fins legais, essa documentação precisa passar por um processo específico de tradução, a tradução juramentada. Se você tem necessidade de emitir um documento com tradução médica juramentada, este artigo irá te ajudar a verificar se você precisa de um tradutor médico juramentado, como contratar este serviço, e o preço de tradução médica para estes casos.

Quais documentos?

Qualquer documentação que necessite de reconhecimento judicial e legal dentro do território brasileiro e que tenha sido emitida em idioma estrangeiro deve passar pelo processo de autenticação. Assim como a emissão de certidões e atestados emitidos no Brasil passa um por reconhecimento de firma em cartório, os documentos emitidos fora do Brasil também devem obrigatoriamente passar por este processo para que sejam reconhecidos e aceitos em território nacional.

Isso inclui certidões de óbito, laudos médicos, atestados e relatórios a serem apresentados judicialmente, prontuários, resultados de exames e perícias, entre outros.

Quem é o tradutor médico juramentado?

Toda a documentação citada acima precisa passar por tradução e reconhecimento de firma a ser emitido por um tradutor médico juramentado. Para que um tradutor possa exercer esta função ele deve passar por concurso público realizado pelas juntas comerciais de sua localidade. Este concurso irá verificar, através de provas, se o profissional está capacitado a emitir documentos traduzidos preservando exatamente as informações contidas no original.

Quanto custa?

O preço de tradução médica juramentada é tabelado pelas juntas comerciais de cada estado. Este custo normalmente é tabelado e algumas informações mais precisas podem ser localizadas em tabela de referência disponibilizadas pelo Sindicato Nacional dos Tradutores. É importante ressaltar que fatores como idioma, especificidade temática e urgência na emissão da documentação são fatores que podem alterar os custos desta tradução.

Onde achar um tradutor médico juramentado?

Ao realizar o concurso para a função cada tradutor é designado à junta comercial de seu próprio Estado. Para localizar um tradutor médico juramentado, você pode procurar a junta comercial mais próxima para verificar a disponibilidade de tradutores na sua localidade. Caso nenhum tradutor esteja designado para a sua cidade, você deve procurar juntas comerciais em cidades próximas. Uma forma de facilitar esta busca é através de agências especializadas em tradução. As principais agências no mercado como a Protranslate oferecem serviços de tradução médica juramentada e possuem profissionais qualificados para exercer esta função em diversos idiomas.