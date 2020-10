“Tudo não passou de uma brincadeira”, afirmam adolescentes tidas como desaparecidas

As três adolescentes de 14 anos que haviam desaparecido no último sábado (10), voltaram para casa nesta terça-feira (13). As vítimas sumiram após saírem de um curso preparatório na rua Monsenhor Coutinho, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na Zona Sul de Manaus. Elas foram ouvidas na Delegacia Especializada em Proteção à Criança (Depca).

Segundo a polícia, as meninas relataram que tudo não se passou de uma brincadeira e que estavam bem. As vítimas prestaram depoimento e deram detalhes do período em que estiveram ausentes. O caso havia sido denunciado pelos pais delas.

Uma delas, após a repercussão do caso, chegou a enviar mensagem para um familiar dizendo que estava bem e que em breve retornaria. Os familiares levantaram até a hipótese de que o sumiço das meninas fizesse parte de tarefas de um suposto jogo, mas essa informação não foi confirmada pela polícia.

As meninas já retornaram para suas respectivas casas e devem ficar à disposição para eventuais procedimentos cabíveis.

[Em Tempo]