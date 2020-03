TSE rebate Bolsonaro sobre fraude nas eleições de 2018

Em nota divulgada na última terça-feira (10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rebateu a afirmação de Bolsonaro sugerindo fraude nas eleições de 2018, confirmando a “absoluta confiabilidade e segurança” do sistema eleitoral.

“O Tribunal Superior Eleitoral reafirma a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação e, sobretudo, a sua auditabilidade, a permitir a apuração de eventuais denúncias e suspeitas, sem que jamais tenha sido comprovado um caso de fraude, ao longo de mais de 20 anos de sua utilização”, diz a nota.

A declaração também ressalta que o Tribunal está pronto para investigar qualquer suspeita de irregularidade: “O sistema brasileiro de votação e apuração é reconhecido internacionalmente por sua eficiência e confiabilidade. Embora possa ser aperfeiçoado sempre, cabe ao tribunal zelar por sua credibilidade, que até hoje não foi abalada por nenhum impugnação consistente, baseada em evidências”.

“Eleições sem fraudes foram uma conquista na democracia do Brasil e o TSE garantirá que continue assim”, acrescenta a nota.

Na última segunda-feira (9), o presidente afirmou que as eleições de 2018 haviam sido fraudadas e ele teria ganho em primeiro turno. “Minha campanha, eu acredito que, pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu tinha sido, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu entender teve fraude”, disse Bolsonaro, em um discurso em Miami.

Por Revista Fórum