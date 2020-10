Trump se recusa a participar de novo debate online

O segundo debate entre Trump e Biden vai ser realizado online, informou esta quinta-feira (8) a organização. A data em que vai ocorrer mantém-se o dia 15 de outubro, porém o presidente dos Estados Unidos já informou que não quer participar nestes moldes: “Não vou perder o meu tempo”.

“No segundo debate presidencial, os candidatos vão participar em locais separados”, referiu a Comissão de Debates Presidenciais, acrescentando que o moderador, Steve Scully, vai estar no Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, na Flórida.

Após ser conhecida esta decisão, o presidente Trump referiu que se opunha: “Não vou fazê-lo. Não vou perder o meu tempo num debate virtual”, disse numa entrevista telefônica à Fox Business.

Vale lembrar que Donald Trump testou positivo ao novo coronavírus e esteve internado no Walter Reed Medical Center durante três dias. Hoje, disse que contrair Covid-19 foi uma “bênção de Deus” e garantiu que isso ajudará a “curar” outros norte-americanos, apesar de o próprio ainda não ter superado a doença.

“Para mim não foi algo terapêutico, fez com que me sentisse melhor, chamo a isso de uma cura. E quero que todos tenham o mesmo tratamento que o seu presidente”, afirmou Trump num vídeo publicado no Twitter.

Trump explicou ainda que o seu governo planeja aprovar com caráter de urgência o cocktail da Regeneron que lhe foi administrado e garantiu que o mesmo será distribuído gratuitamente.