Troca de tiros com a polícia deixa 25 suspeitos de mega-assaltos mortos

Uma violenta troca de tiros, na madrugada deste domingo (31), na área rural de Varginha, no sul de Minas Gerais, deixou 25 mortos. Todos eram suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por mega-assaltos a agências bancárias, crime conhecido como novo cangaço.

A informação foi confirmada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por meio de nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação contou com o apoio do Bope (Batalhão de Operações Especiais), uma divisão da PM (Polícia Militar) de Minas Gerais.

Os criminosos foram flagrados em duas chácaras da região. Todos, segundo a PRF, foram socorridos após a troca de tiros, porém não resistiram.

Os bandidos estavam fortemente armados. Pelo menos dez fuzis foram apreendidos, “além de outras armas, munições, granadas, coletes, miguelitos (sendo levantado neste momento o arsenal) e dez veículos roubados”, de acordo com a polícia.

Não houve policiais feridos na ação. (RECORD TV)