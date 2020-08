Tripulação de embarcação pesqueira é atacada e baleada por piratas, em Manacapuru

Uma dupla de piratas abordou na noite desta quinta-feira (13), uma embarcação pesqueira nas proximidades da Vila do Jacaré, Rio Solimões, Zona Rural de Manacapuru. De acordo com os relatos das vítimas, os dois homens armados, fizeram parada para a embarcação, em seguida desferiram vários tiros de espingarda, contra as pessoas que estavam na embarcação, cinco pessoas foram atingidas, incluindo uma criança, de apenas 04 anos de idade.

Após ter acesso a área interna do barco, os homens roubaram dinheiro e objetos que estavam na embarcação. As vítimas foram conduzidas para o Hospital de Manacapuru, e o caso foi registrado pela Delegacia de Polícia Civil. De acordo com uma da vítimas, a família veio até a sede de Manacapuru vender o peixe, e na volta foram atacados pelos piratas.

“Nós viemos a cidade vender o peixe, depois abastecemos e já íamos voltando quando fomos atacados, eles ficaram arrodeando nosso barco em uma lancha pedindo pra parar e em seguida começaram a atirar, depois levaram o dinheiro e outras coisas da gente”. Disse.

O menino de quatro anos, identificado como Manoel Oliveira, foi atingido na região genital e precisou ser transferido para Manaus, assim como Mikael Simões dos Santos (17), que também ficou com estilhaços de bala alojados no corpo deve ser encaminhado ainda hoje para Hospital da Capital devido. As outras vítimas identificadas como Maria do Solange Socorro (43), Jorge Aires Bruno da Silva (26) e Natanael Correia dos Santos (46), que também foram atingidos foram atendidos no Hospital de Manacapuru e continuam em observação. Já outras duas pessoas que também estavam na embarcação não foram atingidas.

De acordo com a Delegacia de Manacapuru, uma equipe da Polícia Civil esteve no Hospital de Manacapuru onde realizou as oitivas das vítimas e iniciar o processo de investigação em busca de tentar localizar os suspeitos desse crime.

Fonte: Na Hora