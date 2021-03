Trio é flagrado furtando placas de metal de ponte no Novo Aleixo

Três homens foram presos, nesta terça-feira, 30/3, à noite, furtando placas de metal da ponte localizada na rua Natan Xavier, no Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A denúncia foi recebida pela equipe de Inteligência, da Casa Militar, da Prefeitura de Manaus, que entrou em contato com os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que efetuaram a prisão dos infratores. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Cidade Nova.

“A Casa Militar recebeu a denúncia de que infratores estavam furtando as placas de metal em uma ponte no Novo Aleixo. Depois de recebermos a denúncia, acionamos os policiais da 27ª Cicom, para que efetuassem a prisão do trio, que estava furtando o patrimônio público. Os policiais conseguiram recuperar as placas de metal e os parafusos, os quais serão colocados na estrutura da ponte”, explicou o secretário municipal da Casa Militar, tenente William Dias.

A gestão do prefeito David Almeida, por meio da Casa Militar, no uso de suas atribuições como secretaria responsável por zelar pelo bem público, tem se empenhado para combater os atos ilícitos ao patrimônio público, sejam eles internos ou externos.

“É uma determinação do prefeito, que qualquer ato ilícito seja apurado e resolvido conforme a lei. Estamos com a equipe da Casa Militar pronta para atender as denúncias, quer sejam de destruição ao patrimônio público ou atos dos servidores públicos que diferem da ideologia desta gestão, que é a transparência, além de servir a sociedade da melhor forma possível”, enfatizou o secretário.

Denúncias

A Casa Militar disponibiliza o número 98842-4444, para denúncias anônimas da população. O denunciante pode entrar em contato direto com o órgão e fazer o seu registro em absoluto sigilo, contribuindo assim com a Prefeitura de Manaus.