A TIM vai exibir quatro minidocumentários sobre os seus atletas-embaixadores olímpicos. O vice-campeão mundial de taekwondo Ícaro Miguel e as duplas Martine Grael e Kahena Kunze, atuais campeãs olímpicas de vela, Isaquías Queiroz e Erlon de Souza, canoístas medalhistas de prata no Rio, e Ana Patrícia e Rebecca, do vôlei de praia, terão suas histórias contadas em filmetes que serão exibidos nas redes sociais da operadora, patrocinadora oficial do Time Brasil no Japão. A TIM também exibirá outros seis filmes em contagem regressiva para o início da busca pelo ouro do outro lado do mundo.