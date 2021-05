Tribunal de Contas do AM lança edital de concurso público e salários de R$ 8,3 mil

Os cargos são para as áreas de Auditoria Governamental, Auditoria de Obras Públicas, Auditoria de Tecnologia da Informação, e também há vagas no Ministério Público de Contas.

O edital completo foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições devem ser realizadas no período de 17 de maio a 15 de junho deste ano, no site da FGV.