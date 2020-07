Tribuna Popular na CMM promove esclarecimentos sobre ações e serviços do Executivo

A Tribuna Popular realizada nesta quarta-feira (8), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), teve como convidado o secretário extraordinário de Articulação Política da Prefeitura de Manaus, Luiz Alberto Carijó. Assuntos relacionados ao transporte, saúde, infraestrutura e reforma administrativa estiveram em pauta. A tribuna foi proposta pelo vereador Marcel Alexandre (Podemos) e teve como objetivo esclarecer demandas da sociedade. A solenidade teve ainda com a presença do titular da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Lucas Bandeira.

Carijó iniciou o pronunciamento lembrando que já foi vereador e presidente da Casa Legislativa e que, por isso, sempre está à disposição dos parlamentares, para intermediar qualquer assunto relacionado às necessidades oriundas da população.

O secretário ressaltou a parceria institucional que a prefeitura tem com a Câmara de Manaus, na criação e aprovação de projetos importantes e emergenciais, e disse que a prioridade agora é trabalhar pela recuperação da economia local afetada pela pandemia do novo coronavírus.

Prestação de contas

Com auxílio de Bandeira, Carijó fez uma pequena prestação de contas das ações realizadas no primeiro semestre e as dificuldades apresentadas no período, por conta dos efeitos negativos causados em todos os setores pela pandemia.

O secretário esclareceu que, por conta da adversidade, a prefeitura precisou fazer cortes nos gastos e, mesmo sem interromper as principais obras e manter os serviços essenciais, continua em estado de alerta em relação à Covid-19 e aos efeitos que a mesma ainda pode causar, principalmente, na economia da cidade.

“A reforma foi realizada com cautela por parte do prefeito, que tem sido prudente, tanto é que as principais obras não pararam. A pandemia não está debelada, por isso temos de nos acautelar para que não haja um desastre. Nesse sentido, o prefeito diminuiu a estrutura”, destacou Carijó.

