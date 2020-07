Três pessoas ficam feridas em capotamento na AM-070

O Corpo de Bombeiros informou que o condutor do veículo de passeio perdeu o controle da direção depois que o pneu dianteiro esquerdo furou.

A corporação foi acionada para fazer o resgate de um dos passageiros que, com o acidente, teve um corte no rosto e em uma das pernas, além de escoriações e sangrando pelo nariz. As outras duas pessoas sofreram escoriações pelo corpo. Todos estavam conscientes.