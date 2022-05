Trem do metrô bate em caminhão, tomba e deixa 6 feridos em Salvador

Dois trens do metrô de Salvador tombaram na manhã de hoje após um deles bater em um caminhão de manutenção, causando um descarrilamento na região da estação Pirajá. Segundo a CCR Metrô Bahia, seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

As vítimas foram atendidas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros, que informou ter atendido três pessoas com escoriações leves, que posteriormente foram levadas para o HGE (Hospital Geral do Estado). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

A CCR Metrô Bahia informou que os trens foram imediatamente evacuados após a ocorrência.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar que os trens soltaram uma fumaça após o acidente. Passageiros que estavam dentro de um dos veículos também gravam a cena, mostrando os danos causados nos trens em decorrência do descarrilamento.

Em outra imagem, um passageiro aparece se locomovendo de um trem para o outro entre brechas, sendo acalmado pelos demais ocupantes.

O Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência) foi acionado. A Prefeitura de Salvador informou que foi montada uma operação especial de ônibus, com a criação de duas linhas provisórias para atender aos usuários atingidos pelo ocorrido na Linha 1 do metrô.

Devido à ocorrência, a Linha 1 opera apenas entre os terminais Acesso Norte até a Lapa, nas duas direções e ainda não há previsão para restabelecer o serviço. A linha 2 já opera normalmente.

“A CCR Metrô Bahia está atuando com todas as suas equipes de segurança, manutenção e atendimento para prestar todo o atendimento necessário, restabelecer os serviços e minimizar os impactos da ocorrência”, informou a concessionária em nota.

