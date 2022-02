Trecho da Torquato Tapajós é interditado para realização de serviço de drenagem profunda

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que fará a interdição de duas faixas da avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro/Centro, em frente ao supermercado Nova Era, zona Oeste, nas primeiras horas desta quinta-feira, 3/2.

A interdição será necessária para que as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) sigam com os trabalhos de drenagem profunda no local, iniciados nesta quarta-feira, 2.

Equipes de agentes de trânsito acompanham os trabalhos e atuam na organização do trânsito. Os agentes permanecerão no local o tempo necessário para que o trânsito não seja prejudicado. Mais informações podem ser obtidas pelo Disk Trânsito 0800 092 1188.

*Com assessoria