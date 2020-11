Trecho da Max Teixeira será interditado para avanço de obras no fim de semana

O trânsito na avenida Max Teixeira, no trecho de acesso ao conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona Norte, será alterado neste sábado e domingo (21 e 22), nas proximidades do complexo viário Professora Isabel Victoria, em fase final de construção pela Prefeitura de Manaus. Linhas de ônibus também sofrerão desvios durante a interdição, para realizar a última etapa do recapeamento das alças viárias que darão acesso os conjuntos Mundo Novo e Manoa.

A interdição no sábado será no sentido Centro/bairro e no domingo ocorre no sentido bairro/Centro, iniciando às 7h e se estendendo até 18h. “Estamos nas etapas finais para a entrega desta importante obra de mobilidade urbana, concretizada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Pedimos desculpas pelo transtorno temporário aos condutores e passageiros do transporte coletivo, mas é para algo que irá, em breve, beneficiar a cidade”, disse o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra.

A obra do novo complexo viário é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e está em fase de acabamento. “Equipes e máquinas da Seminf trabalham em ritmo acelerado, para concluir mais essa grande obra da gestão do prefeito Arthur Neto, ainda neste mês de novembro e, assim, contribuir para a melhoria da mobilidade urbana na cidade, como temos feito em diversas frentes de obras”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Desvios

O recapeamento será executado na Max Teixeira, no trecho entre a rua Santa Cecília e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Agentes de trânsito do IMMU vão monitorar a circulação de veículos e coordenar os desvios durante a interdição.

No sentido Centro/bairro, no sábado, o desvio do trânsito tem início na travessa Santo Isidoro, saindo na rua Astrolábio Passos, à esquerda, para dar acesso à Max Teixeira e, assim, seguir o fluxo normal. No decorrer do dia, quando o asfaltamento avançar na avenida, o desvio será feito à esquerda, em direção às avenidas Francisco Queiroz (acessando por baixo do viaduto em construção), Manoel Belém e Atroaris, saindo na avenida Max Teixeira.

Durante a interdição de domingo, no sentido bairro/Centro, há três opções para desvio: seguir pela Noel Nutels, entrando à direita na avenida Atroaris e, assim, chegar na avenida Francisco Queiroz e voltar para Max Teixeira. Outra opção é acessar a avenida Guaranás, em direção à Baixada Fluminense, entrar à direita na rua Fênix e alcançar a avenida Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres), para seguir em direção ao Centro. A terceira alternativa é fazer o retorno na avenida Noel Nutels, no sentido T3 e, assim, acessar à direita em direção à avenida Timbiras, seguindo em direção à avenida das Torres.

Transporte

Devido às obras, as linhas de ônibus que trafegam pela avenida Max Teixeira, nas imediações complexo Viário Professora Isabel Victoria, também terão alterações. No primeiro momento, no sábado, 21, as linhas 014, 028, 031, 033, 038, 059, 319, 414, 416, 450, 641, 300, 319, 357, 448 e 640, no sentido Centro/bairro, seguem o itinerário normal até a avenida Max Teixeira e pegam a travessa Santo Isidoro, em seguida a rua Dr. Astrolábio Passos para retornar à Max Teixeira.

Em seguida, ainda no sábado, conforme o andamento das obras, as mesmas linhas, no mesmo sentido Centro-bairro, seguem o itinerário normal até a avenida Max Teixeira e pegam a travessa Santo Isidoro, de onde seguem pela avenida Francisco Queiroz, avenida Professor Manoel Belém, avenida Atroaris e, em seguida, a Noel Nutels.

No domingo, no sentido bairro/Centro, as linhas seguem normal pela Noel Nutels e pegam à direita na avenida Atroaris, avenida Professor Manoel Belém e avenida Francisco Queiroz para alcançar, novamente, a avenida Max Teixeira.

Em um segundo momento, ainda no domingo e no sentido bairro/Centro, as linhas prosseguem normal pela avenida Noel Nutels e acessam o contrafluxo na mesma avenida na pista oposta. Os ônibus prosseguem no contrafluxo até as proximidades do Colégio Militar Marcatônio Vilaça, onde retornam à pista do sentido bairro/Centro.

