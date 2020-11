Trecho da Mário Ypiranga cede e sofre interdição

Um trecho da avenida Mário Ypiranga Monteiro, faixa no sentido Centro-bairro, no trecho em frente ao Clube Fazendário, está interditado para obra emergencial de recuperação do pavimento. A informação é do Portal do Marcos Santos.

Durante a execução dos trabalhos, o trânsito está sendo desviado a partir da Rotatória do Eldorado. A faixa no sentido bairro-Centro está fluindo normalmente.

Com uma pista

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão desviando o fluxo de veículos do sentido Centro-bairro para a rua Dona Balbina Cordeiro, dentro do conjunto Eldorado e, assim, facilitar o acesso para a avenida Djalma Batista em direção à zona Norte.

Enquanto os serviços de recuperação da via estiverem sendo executados, a área permanecerá interditada. A via está sinalizada com cones para demarcar a área isolada. Os agentes do IMMU estão no local para orientar os desvios e monitorar o trânsito no local.

Drenagem atingida

A Seminf informa que devido às chuvas da madrugada desta terça-feira, 24.11, a obra emergencial de substituição da antiga rede de drenagem profunda, no trecho da avenida Mário Ypiranga, sentido Centro-bairro, realizada desde o início do mês de outubro, prejudicou um trecho da via devido o acúmulo de água decorrente das chuvas.

A Seminf já está na área realizando os serviços para que a via seja liberada com a máxima urgência. A secretaria enviou nota ressaltando que não há risco eminente de desabamento e todas as providências estão sendo realizadas.