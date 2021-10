Trecho da Flaviano Limongi está interditado nesta quinta-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), interditou as 6h, desta quinta-feira, 14/10, a rua Flaviano Limongi, que fica ao lado da Arena da Amazônia, no trecho entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil, zona Centro-Oeste. Somente as delegações e viaturas de serviços poderão ter acesso ao local. A medida é necessária para garantir a fluidez das viaturas de segurança e das seleções brasileira e uruguaia, que disputam a 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Os agentes de trânsito do IMMU estarão a partir das 18h, desta quarta-feira, 13, realizando o monitoramento das vias próximas à Arena da Amazônia, para coibir estacionamentos irregulares e auxiliar os trabalhos dos demais órgãos envolvidos no jogo entre Brasil X Uruguai.

Os veículos que trafegam na avenida Constantino Nery em direção ao Centro serão direcionados para a avenida Lóris Cordovil, acessarão a avenida Belmiro Vianez, depois a avenida Pedro Teixeira e retornarão para a avenida Constantino Nery, ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

A avenida Constantino Nery será interditada a partir das 15h, no sentido bairro/Centro, entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira. Com a interdição da rua Flaviano Limongi a partir das 6h, apenas as delegações e viaturas de serviços poderão acessar a via.

Transporte

Para atender os usuários de ônibus da linha 300 que circula pela estação Arena, em frente ao estádio, o IMMU alterou o itinerário da linha. Os ônibus terão acesso ao viaduto da avenida Mário Ypiranga, depois seguirão pela a avenida Djalma Batista, dobram à direita na avenida Pedro Teixeira, depois acessam a avenida Constantino Nery no sentido Centro/bairro, fazem o embarque e desembarque dos passageiros por dentro da estação, depois seguem até avenida Mário Ypiranga, Djalma Batista, seguem pela rua João Valério e retornam para a avenida Constantino Nery e seguem itinerário normalmente para o Terminal de Integração 1 (T1), na Constantino Nery ou para o Centro.

Treze linhas de ônibus convencionais do sistema de transporte coletivo que trafegam pela avenida Constantino Nery em direção ao Centro, serão desviados para o viaduto avenida Mário Ypiranga, depois para a avenida Djalma Batista, seguem pela rua João Valério e retornam para a avenida Constantino Nery e seguem itinerário normalmente para o T1 ou Centro.

Entre as linhas que serão desviadas estão: 302, 305, 306, 455, 444, 454, 430, 319, 320, 321, 324 330 e 011.

Outras cinco linhas de ônibus articulados que seguem em direção ao Centro também terão seus itinerários alterados. As linhas 356, 448, 500, 560 e 640, seguirão em direção ao Centro e serão desviados para o viaduto da avenida Mário Ypiranga, depois para a avenida Djalma Batista, seguem até o boulevard Álvaro Maia, depois fazem o retorno ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, depois acessam a avenida Brasil e retornam para a avenida Constantino Nery e seguem itinerário normalmente para o T1 ou Centro.

No sentido Centro/bairro, os ônibus e veículos poderão circular normalmente, não haverá interdição ou desvio, somente monitoramento por parte dos agentes de trânsito.

Estacionamentos

A alameda do Samba será usada como estacionamento, os torcedores que optarem em ir nos seus veículos terão essa via como opção para estacionar.

IMMU fará o controle do tráfego, com o efetivo de 30 agentes, por turno, posicionados em postos fixos, a pé e em viaturas, para monitorar a circulação de veículos e pedestres e para coibir o estacionamento irregular nas ruas próximas ao local da partida.