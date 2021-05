Trecho da Ceasa será interditado para obras de infraestrutura viária

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar um trecho da avenida Ministro João Gonçalves (BR-319), próximo ao porto da Ceasa, bairro Distrito Industrial I, zona Sul, a partir deste domingo, 23/5. A interdição tem como objetivo a revitalização da infraestrutura da malha viária da via realizada pelo município.

O trânsito vai ser interditado no sentido Ceasa/rotatória da Suframa. Os condutores terão como opção para desvios a avenida Abiurana ao lado do Batalhão de Operações Ribeirinhas, depois farão o retorno na rotatória da Gillette, vão acessar a avenida Guaruba e seguirão até a avenida Ministro João Gonçalves, onde poderão seguir o itinerário normalmente.

As linhas de ônibus 213, 215, 355, 418, 706 e 713 no sentido bairro/Ceasa vão seguir pela avenida Ministro João Gonçalves normalmente, para o sentido Ceasa/bairro, depois pelo desvio, até acessar a avenida Ministro João Gonçalves.

No local da interdição, será reforçado a colocação de placas de orientação de obras e de sinalização vertical de trânsito, para informar que o trecho está em obras. Agentes de Trânsito estarão nas proximidades da intervenção, para monitorar a circulação de veículos e orientar as rotas de ônibus das empresas do Distrito Industrial e dos ônibus do transporte coletivo.