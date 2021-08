Trecho da avenida Tefé será interditado para execução de obras do Prosamim

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar um trecho da avenida Tefé, no bairro Cachoeirinha, zona Sul, a partir do próximo sábado, 14/8. A interdição vai acontecer entre as ruas Duque de Caxias e General Glicério, para dar continuidade às obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), executadas pelo governo do Estado.

Com o fechamento da via, o fluxo de veículos que vem do bairro em direção ao Centro, pela avenida Tefé terá opção de entrar à esquerda ou à direita na avenida Castelo Branco. Caso os condutores optem pela esquerda, podem seguir pela via e entrar à direita na avenida Leonardo Malcher; em seguida, à direita na Duque de Caxias e, então, prosseguir pela Tefé.

Os condutores que converterem à direita na Castelo Branco podem entrar à esquerda na avenida J. Carlos Antony ou na avenida Codajás. A partir dessas duas vias, podem acessar a Duque de Caxias para, em seguida, retornar à avenida Tefé.

Os veículos que se deslocam no sentido Centro em direção ao bairro na avenida Tefé devem converter à esquerda na avenida Duque de Caxias, seguir até a avenida Tarumã e, depois, Castelo Branco para retornar à avenida Tefé.

As vias terão reforço de placas de orientação de obras e de sinalização vertical de trânsito. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, a estimativa é a de que as obras durem 45 dias.

A interdição do trecho não impedirá o acesso dos moradores às suas casas, pois será mantido exclusivamente o tráfego local nas áreas em obras. Agentes da Gestão de Trânsito e fiscais de Transportes do IMMU estarão nas áreas da intervenção para monitorar a circulação de veículos.

Ônibus

Com a interdição, as linhas de ônibus 535, 542, 611, 612 e 713 que, atualmente, trafegam pela avenida Tarumã, entram à direita na rua Visconde de Porto Alegre, não cumprirão mais esse itinerário durante a interdição. As linhas de transportes urbanos irão seguir pela avenida Tarumã e converter à direita na avenida Castelo Branco, a partir de onde seguem o itinerário normal.