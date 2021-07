TRE-AM inaugura Sistema de Vigilância Eletrônica em Cartórios Eleitorais

A segurança nos cartórios eleitorais no interior do Estado ganhou reforço. Ante o crescimento dos registros de furtos nessas unidades da Justiça Eleitoral amazonense nos municípios, foi criado o projeto do Sistema de Vigilância Eletrônica. A inauguração foi realizada na sexta-feira (23), pelo Presidente do Tribunal Regional do Amazonas, Desembargador Wellington José de Araújo, no Cartório da 51. Zona Eleitoral, Circunscrição de Presidente Figueiredo, município distante 117 km de Manaus. Localizado na Praça Cívica, bairro Morada do Sol, o Cartório recebeu câmeras, sirenes, sensores de presença, movimento e abertura de portas e janelas e outros equipamentos de última geração tecnológica para monitoramento à distância. A central está instalada na sede do TRE-AM, em Manaus. O trabalho será realizado pelo Núcleo de Agentes de Segurança Judiciária, que tem como gestor o agente de Polícia Judicial Misoney Bastos da Silva.

A ideia da compra dos aparelhos para esse serviço foi do secretário de Administração, Orçamento e Finanças (SÃO), Paulo Germano Carvalho Leite. Após identificar a necessidade desse investimento, Germano elaborou um estudo técnico detalhado. Aprovado pela Presidência, foi iniciado o trâmite para a cotação e a aquisição da aparelhagem. Em seguida, uma comissão formada por funcionários executou a implantação do SVG.

Da solenidade conduzida pelo Presidente Wellington Araujo participaram o Vice-Prefeito de Presidente Figueiredo, Anderson Rodrigues Leal de Melo; o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcos Nascimento; o Juiz de Direito Roger Luiz Paz de Almeida, Titular da Comarca do Município de Presidente Figueiredo; a Promotora de Justiça de Entrância Inicial Lílian Nara Pinheiro de Almeida; o Defensor Público Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa, Diretor de Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e o Delegado Civil Virgílio Cesar Costeira de Mendonça, respondendo pela titularidade da 37a. DIP de Presidente Figueiredo.

*Com informações da assessoria