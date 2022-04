TRE-AM atenderá eleitores sem agendamento nesta sexta-feira

O expediente no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas funcionará normalmente nesta sexta-feira (22), ponto facultativo no Estado e Município.

As atividades seguirão o cronograma de atendimento presencial, permanecendo com as portas abertas no pós-feriado para prestar seus serviços até mesmo para quem não fez o agendamento online.

O prazo para tirar o título de eleitor e outros serviços, como a regularização, transferência do município de domicílio eleitoral, mudança no local de votação e a retificação de dados pessoais, como a inclusão do nome social, encerrará no dia 4 de maio.

O procedimento é simples, rápido e pode ser realizado pela internet, com o sistema Título Net. A data é estipulada pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97 – artigo 91), que prevê o fechamento do Cadastro Eleitoral 150 dias antes de cada pleito. O primeiro turno eleitoral acontecerá no dia 2 de outubro.

*Com assessoria