Transporte coletivo de Manaus volta ao normal, informa IMMU

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que o sistema de transporte da cidade de Manaus já opera normalmente na manhã desta quinta-feira, 14/10, e que os Fiscais de Transporte do Instituto estão, desde as primeiras horas de hoje, nas principais vias da capital para orientar passageiros de ônibus quanto às opções para chegar aos seus destinos.

A operação especial dos funcionários do IMMU foi realizada como resposta à paralisação parcial da frota de ônibus das empresas Via Verde, São Pedro, Global GNZ e Expresso Coroado, que iniciou às 4h e finalizou por volta de 6h.

Diante do fato, o IMMU ressalta que não tem medido esforços para garantir que os direitos dos trabalhadores do transporte público sejam respeitados e que os usuários dos ônibus não sejam prejudicados com novas paralisações.