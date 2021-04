Transporte coletivo de Manaus ganha reforço de 42 ônibus novos

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Marcos Rotta, entregaram, nesta quinta-feira, 15/4, 42 ônibus novos para serem integrados ao sistema de transporte coletivo da cidade e anunciaram a renovação gradual da frota. “Esse é o início de uma meta que nós vamos alcançar, de renovar cerca de 80% da frota de ônibus, até o final do mandato. Estamos trabalhando para que isso possa acontecer e essas entregas fazem parte do planejamento”, enfatizou o prefeito.

No início da gestão, outros 46 ônibus já haviam sido entregues à população, e agora, os 42 novos ônibus farão parte da frota das empresas Global Green e Viação São Pedro, com 20 e 22 veículos, respectivamente, que atendem as zonas Leste e Oeste, e têm o objetivo de oferecer mais comodidade e segurança aos usuários, além de evitar aglomerações nas linhas que estão com excesso de passageiros.

“Nossa população conhece bem as dificuldades de andar nos veículos no estado precário em que estão, mas essa realidade já começou a mudar, com o reforço da nossa frota”, destacou Marcos Rotta.

A cerimônia de entrega, organizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), aconteceu na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, onde o diretor-presidente do instituto comentou sobre as melhorias na mobilidade da cidade.

“Muitas tentativas já foram feitas, mas nossa determinação é transformar o sistema de transporte da cidade de Manaus, e não somente na ideia, mas na prática. Nós precisamos organizar as linhas, colocar os ônibus em bom estado de conservação, horários dos ônibus organizados, assim como os terminais”, afirmou o diretor Paulo Henrique.

Para serem integrados à frota, os veículos deverão ser vistoriados, emplacados, e só então começar a atender a população. Os novos ônibus substituirão os mais velhos, que estão em circulação na cidade e que precisam de substituição.