Transire doa EPIs a profissionais de saúde e dos cemitérios de Manaus

O Instituto Transire, da empresa Transire Eletrônicos, doou nesta quarta-feira (6) mais de 1 mil Equipamentos de Proteção Intensiva (EPIs) a profissionais da saúde do Amazonas, bombeiros civis e coveiros dos cemitérios públicos de Manaus. A Transire atendeu a uma indicação do ex-governador do Amazonas David Almeida (Avante), que tem defendido medidas de isolamento social e de atenção aos profissionais da linha de frente contra a pandemia da Covid-19.

Procurado por profissionais da saúde que enfrentam dificuldades de acesso a EPIs, David Almeida disse que procurou pelo empresário Gilberto Novaes, dono da Transire Eletrônicos, que já tem ajudado a população do Amazonas com a produção e doação de EPIs ao serviço público de saúde. Agora, a Transire entregou, entre outras coisas, máscaras, viseiras e macacões de EPIs para enfermeiros, auxiliares, maqueiros e coveiros dos cemitérios públicos.

Segundo David Almeida, os EPIs da Trasire foram destinados à Associação Brasileira de Enfermagem (Aben), à tenda do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e profissionais de outras unidades. A doação se estendeu aos coveiros de Manaus e ao Sindicato dos Bombeiros Profissionais Civis e Profissionais de Prevenção e Combate a Incêndios e Pânico de Manaus.

O ex-governador lembrou que o empresário Gilberto Novaes, dono da Transire, tem sido o maior parceiro da Prefeitura de Manaus no hospital de campanha. “E agora com mais uma ação, fazendo com que os nossos profissionais da área da saúde e dos cemitérios, possam ter mais segurança na linha de frente desse trabalho contra a Covid-19”, disse.

P&D

David lembrou que, autorizada pela Justiça Federal, a Transire está investindo parte dos seus recursos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para desenvolvimento de tecnologia voltada à saúde pública do Amazonas, no combate a pandemia. “São ações como essa, da Transire, que merecem nossos aplausos. Todo apoio aos profissionais de saúde é bem-vindo”, disse.

O diretor de desenvolvimento do Instituto Transire, Carlos Henrique Fonseca, disse que a doação dos EPIs está entre uma série de ações que a empresa e o instituto Transire estão desenvolvendo em Manaus, no enfrentamento ao novo coronavírus. “Hoje nós estamos aqui para fazer a distribuição dos EPIs, que foram adquiridos para serem doados aos bombeiros civis, à associação dos enfermeiros e aos coveiros dos cemitérios públicos de Manaus”, disse.

Fonseca disse que, atualmente, o instituto trabalha na produção de equipamentos de suporte ao hospital de campanha da Prefeitura de Manaus, que atende pacientes infectados pela Covid-19. Mas também, está com uma linha de produção de 2 mil unidades da Cápsula Vanessa, que serão doadas a outras unidades de saúde municipal e estadual.

“Nós recebemos o convite da Samel para participar do desenvolvimento do protótipo da Cápsula Vanessa, um produto que foi originalmente idealizado pelo hospital. Nós ajudamos a melhorar, inserindo tecnologia como o sistema de exaustão e hoje nós estamos fazendo aqui uma linha piloto, com 2 mil unidades, a título de doação para as unidades de saúde pública, para que elas possam experimentar e depois trazer o seu feedback, como parte de aprimoramento do processo e do produto”, contou.

Segundo o diretor de desenvolvimento, o projeto da Cápsula Vanessa – que ajuda no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus -, é 100% aberto à população. “Ele está no nosso site do Instituto Transire. A empresa que tiver interesse em fabricar pode ter acesso ao projeto. Não existe propriedade intelectual registrada, justamente para que ele possa servir aos hospitais que tiverem interesse nessa solução”, disse Fonseca. Ele lembrou, ainda, que o nome da cápsula Vanessa foi batizado pela Samel, em homenagem a uma paciente do hospital que foi a primeira a fazer uso do projeto.