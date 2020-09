Tragédia! Tigre mata e mutila criança de 10 anos durante passeio em bosque

Uma criança de dez anos foi encontrada morta e mutilada pelos pais após ser atacada por um tigre durante um passeio em um bosque da aldia de Kapsi, na Índia. O jornal Nagpur Today publicou que a criança foi encontrada na quarta-feira.

Fontes ouvidas pela reportagem do jornal indiano disseram que a criança, Sanskar Satish Burle, saiu sozinha para passear por volta das 05h00, horário local.

Enquanto a criança andava sozinha, o felino, que estava escondido nos arbustos, saltou e surpreendeu a vítima, que logo após foi arrastada pelo bosque. Os pais da criança esperaram por algumas horas até a criança retonar, mas com a demora decidiram procurá-la com a ajuda de outros aldeões. A equipe encontrou o corpo da criança completamente desfigurado pelos ataques do tigre.

*Com informações do O Dia