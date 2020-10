Tráfego na Torquato será alterado nesta sexta-feira (30)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa que, a partir desta sexta-feira (30/10), o tráfego de veículos na avenida Torquato Tapajós, na altura do trevo do Anel Sul, passará por novas alterações. A intervenção ocorrerá em virtude das obras em execução, correspondentes à ligação entre a Estrada do Tarumã e a pista da avenida José Henriques, que segue em direção à avenida Margarita.

O tráfego de veículos no sentido Centro/bairro não sofrerá nenhuma alteração. A mudança acontece no trajeto de quem vem da barreira em direção ao Centro.

O motorista que vem no sentido bairro/Centro, ou seja, da barreira em direção ao Centro da cidade, deixa de fazer o desvio na parte superior da obra, pela Estrada do Tarumã, e segue no contra fluxo da pista por baixo da passagem de nível. A partir de agora, os dois lados da pista passarão a ser usados de forma definitiva.

Esse desvio será interditado para dar lugar às obras de construção da pista de interligação entre a Estrada do Tarumã e a avenida Arquiteto José Henriques em direção à avenida Margarita. O acesso será controlado por semáforos colocados nas duas pistas, José Henriques e Torquato Tapajós.

No sentido Margarita/Barreira da Torquato Tapajós, não haverá alterações. Já no sentido Centro, a partir da avenida Margarita, o condutor deverá utilizar o trecho da Torquato por baixo da passagem de nível.

Ônibus e caminhões – O retorno para ônibus, caminhões e carretas vindos da avenida Margarita será vetado neste trecho, devendo o motorista seguir em direção à barreira até a fábrica de motocicletas Dafra, onde fará a conversão.

O tráfego no sentido Estrada do Tarumã/Centro permanece sem alteração. O retorno provisório nas proximidades do Hospital Delphina Aziz será fechado, e a opção será o novo retorno em frente à empresa Whirlpool.

A Seinfra ressalta que a intervenção é temporária e destaca que a obra proporcionará vários benefícios para a população de Manaus, como por exemplo maior fluidez no tráfego, ajudando inclusive a desafogar o trânsito de veículos pesados, ocasionado por caminhões e carretas.