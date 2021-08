Trabalhadores de educação são convocados para receber a segunda dose de vacina

A Prefeitura de Manaus está convocando os trabalhadores de educação das redes municipal, estadual, federal e particular de ensino básico e superior a comparecer, no período de 10 a 18, de forma escalonada, a um dos 27 pontos de vacinação coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O chamado visa a proteção da comunidade acadêmica no retorno das aulas 100% presenciais, a partir do próximo dia 23.

“Queremos que os professores e demais servidores que atuam na área de educação voltem às suas atividades com o esquema de vacinação completo, para que possam desenvolver suas atividades da forma mais segura possível”, destaca o prefeito David Almeida, acrescentando que, além da imunização dos trabalhadores de educação, as escolas da rede municipal terão controle rígido quanto aos protocolos de prevenção ao novo coronavírus, para que também os pais, alunos e eventuais visitantes estejam em ambiente totalmente adequado às normas de biossegurança.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que devem se vacinar com a segunda dose todos os professores e demais trabalhadores do ensino básico (creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e de jovens e adultos) e ensino superior vacinados com a primeira dose.

“Trata-se de uma estratégia para intensificar a cobertura vacinal e todos devem procurar um dos nossos postos para completar seu esquema de imunização, seguindo o calendário da intensificação e não as datas indicadas inicialmente pelo Imuniza Manaus pela carteira de vacinação”, salienta.

Para evitar aglomerações e acompanhar a ordem de vacinação definida anteriormente, serão atendidos nesta terça-feira, 10, os trabalhadores do ensino médio da rede municipal e federal. Entre os dias 11 e 13/8 (quarta a sexta-feira) serão vacinados os que atuam no ensino básico estadual. Na terça-feira da próxima semana, 17, será a vez dos que trabalham no ensino básico da rede particular. E na quarta-feira, dia 18, devem ser vacinados os trabalhadores do ensino superior.

Meta

Os trabalhadores de educação começaram a ser vacinados em 19/5, como o 18º grupo prioritário definido pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. No total, 38.606 pessoas pertencentes a essa categoria foram vacinadas com a primeira dose, sendo 31.873 pertencentes ao ensino básico e 6.733, ao ensino superior. Desses, 5.009 já receberam a segunda dose. A meta, agora, é imunizar os 33.631 trabalhadores restantes com a segunda dose.

Para se vacinar é necessário apresentar documento de identidade original com foto, CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

O atendimento a esse público será feito em todos os 27 pontos de vacinação que estão operando na fase atual da campanha, ou seja, quatro pontos estratégicos de grande fluxo – “sambódromo”, Sesi-AM, shopping Phelippe Daou e Studio 5 – e mais 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), distribuídas em todas as zonas geográficas de Manaus.

Além dos trabalhadores de educação, os postos dão continuidade ao atendimento do público de 18 anos ou mais que precisa tomar a primeira ou a segunda dose.

Calendário de segunda dose (Trabalhadores de Educação)

Dia 10 (terça-feira) – Ensino básico municipal e federal

Dias 11, 12 e 13/8 (de quarta a sexta-feira) – Ensino básico estadual

Dia 17/8 (terça-feira da próxima semana) – Ensino básico privado

Dia 18/8 (quarta-feira da próxima semana) – Ensino superior

Pontos de vacinação

Zona Norte

9h às 16h

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

Somente para pedestre

9h às 17h

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

9h às 19h

UBS Augias Gadelha

Rua A, 15, Conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786, Santa Etelvina

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3, Cidade Nova

UBS Armando Mendes

Rua das Aragarcias, 786, conjunto Manoa, Cidade Nova

UBS Arthur Virgílio

Travessa 10, 3.015, Amazonino Mendes

Zona Sul

9h às 16h

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial 1

Somente para pedestre

9h às 17h

UBS Megumo Kado

Rua Inocêncio de Araújo, 37, Educandos

UBS Theodomiro Garrido

Rua São José, s/nº, Colônia Oliveira Machado

Policlínica Castelo Branco

Rua do Comércio, s/nº, Parque 10 de Novembro

UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias

Rua Nova Olinda, s/nº, Raiz

Zona Leste

9h às 16h

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Ponto para pedestre e drive-thru

UBS Guilherme Alexandre

Rua Nova República, 575, Colônia Antônio Aleixo

9h às 17h

UBS Silas Santos

Rua Guaporé, s/nº, conjunto Castanheiras, Gilberto Mestrinho

UBS Gebes Medeiros

Avenida Pirarucu, n 100, Jorge Teixeira

UBS Waldir Bugalho

Rua 7 de Setembro, 871, Jorge Teixeira 4ª etapa

UBS Geraldo Magela

Rua I, s/nº, Armando Mendes

9h às 19h

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

9h às 16h

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste

Ponto para pedestre e drive-thru

9h às 17h

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº, Compensa

UBS Ajuricaba

Avenida Leste, s/nº, conjunto Ajuricaba, Alvorada

UBS Santos Dumont

Rua Comandante Norberto Von Gal, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz

9h às 19h

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

