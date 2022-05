Tony Medeiros vai propor criação de um Centro Integrado de Inclusão no Amazonas

O censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. No Estado, de acordo com a Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (ADEFA), esse número ultrapassa 30 mil pessoas.

Diante desses números e sabedor das dificuldades que uma pessoa com deficiência enfrenta no dia a dia, o deputado Tony Medeiros (PL) abraçou a causa dos PCDs e a bandeira da reabilitação e já começa a mostrar que não se deve apenas ficar no discurso e sim buscar por meios práticos a melhoria da qualidade de vida dessa parte da população.

“Por isso, viemos até aqui em Belém (PA), para conhecer o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), que é a maior referência do Brasil nessa especialidade. O CIIR é a prova concreta de que é possível garantir maior dignidade para aqueles que procuram um tratamento de reabilitação. Em 2021 o CIIR realizou 263.237 atendimentos”, pontuou.

Para se ter uma ideia do trabalho que o CIIR desenvolve, o deputado Tony Medeiros tomou como exemplo o acompanhamento feito com vários usuários. Ao ser admitido no centro pelo médico especialista, geralmente, fisiatra ou geneticista, o paciente é encaminhado para a avaliação global e, em seguida, para a reabilitação pela equipe multiprofissional que, por sua vez, elabora um plano terapêutico, levando em consideração as necessidades de cada paciente.def

“Acredito que o grande diferencial do CIIR é o atendimento das equipes multiprofissionais, concentradas num único lugar. Aqui a reabilitação dos pacientes envolve inúmeros especialistas, além de quadro técnico muito capacitado. Isso sem contar com o grande papel que é desenvolvido pela gestão administrativa” ressaltou o deputado Tony Medeiros que reforçou a disposição de lutar para que o Amazonas também tenha um centro de reabilitação com a qualidade do CIIR.

Com informações da assessoria