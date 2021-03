Tony Medeiros renuncia a função de vice para assumir vaga na Aleam

Tony Medeiros (PSD) renunciou por volta das 11h20min, o mandato de vice-prefeito de Parintins, oficializando no plenário Raimundo Almada , na Câmara Municipal, o ato, nesta segunda-feira, dia 22 de março. Tony Medeiros passa a ser Deputado Estadual titular do Amazonas.

Durante a fala, Tony Medeiros afirmou que “nunca quiser se prefeito”, pois é muito bom chegar em paz, mas partir em paz é muito melhor. “Quando começamos o projeto de união eu sempre disse ao prefeito Bi Garcia que eu não quero ser prefeito. Nunca quis ser prefeito. Dizem que quando um prefeito viaja o vice-prefeito torce para acontecer alguma coisa. Eu sou diferente. Toda vez que o prefeito Bi Garcia tinha viagem naquele aviões pequenos, eu morrida de medo de acontecer algo com ele. Eu rezava para toda viagem ser bem sucedida. Parintins está em boas mãos. O prefeito Bi é uma homem descente e extremamente dedicado ao trabalho”, afirmou.

Tony Medeiros revelou que tomou a decisão de renunciar em consenso com o grupo político do prefeito Bi Garcia (DEM). “O destino político nem sempre obedece a nossa vontade,existem momentos que é preciso da passo em outra direção. Chegou a vez de eu dar passo em outra direção. Serei deputado, mas dessa vez levando na bagagem experiência que somente o povo desta cidade pode me proporcionar… Quero deixar claro que não estou abrindo mão de representar o povo de Parintins, que com confiança, me agraciou o cargo de vice prefeito. E vou der deputado com honra e ser voz altiva e firme em defesa dos projetos coletivo importante para o povo de Parintins e ao povo do Amazonas” afirmou.

A solenidade teve presença do prefeito Bi Garcia (DEM), familiares de Tony Medeiros, os vereadores e vereadoras e coordenando a mesa o presidente Mateus Assayag (PL) que agora passar ser o vice-prefeito de Parintins, na vacância do cargo e pode assumir de forma interina na ausência do prefeito Bi Garcia. (PARINTINS AMAZONAS)