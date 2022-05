Tony Medeiros comemora com artesãos de Maués Lei em favor dos bonecos de massa

O deputado Tony Medeiros aproveitou a visita que fez à Maués, nesta semana, para se encontrar com os artesãos da cidade e comunicar que por Lei Estadual o trabalho deles foi transformado em Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas. A Lei, sancionada pelo governador Wilson Lima é de autoria do parlamentar.

De acordo com o deputado o Estado do Amazonas se destaca pela diversidade cultural, rica biodiversidade, beleza e originalidade. Seu alicerce é construído fortemente pela mistura da cultura indígena e cultura cabocla, se destacando pelas suas peculiaridades.

“Temos em Maués, a demonstração dessa riqueza cultural por meio do artesanato. Quando o caboclo percebeu que pilando o guaraná poderia modelar a massa, então começou a usar a criatividade para fazer objetos característicos de sua cultura, como uma canoa e um pescador. O artesão criou também uma orquestra de macacos, como símbolo de inteligência e festividade, sem falar nas atividades do dia adia como a colheita, com elementos demonstrando o processo da cadeia produtivas”, ressaltou o deputado.

Tony Medeiros lembrou ainda que a tradição do artesanato do guaraná é uma atividade mantida pela família Doce há 160 anos, segundo os seus descendentes. “A diversidade dos bonecos é muito grande e também marcante, varia entre diversos animais amazônicos como o pirarucu, sapo e o peixe-boi.

Atualmente, os Bonecos feitos com a massa do guaraná estão ameaçados de desaparecimento, pois os artesãos da Família Doce diminuíram. Para evitar que isso aconteça e que os bonecos tenham incentivo do Poder Público, propus o projeto que agora é Lei”, concluiu o deputado.

Com informações da assessoria