Tony Medeiros assume presidência da Comissão de Turismo na Aleam

O deputado estadual Tony Medeiros (PSD) foi designado como o novo presidente da Comissão de Turismo, Fomento e Negócios na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e deve realizar a primeira reunião entre os dias 12 e 16 de abril. O parlamentar, que assumiu o cargo de deputado no último dia 23 de março, também é membro das comissões de Assuntos Econômicos (vice-presidente); Empreendedorismo, Comércio Exterior e Mercosul, e vice-líder do PSD na Aleam.

Na Comissão de Turismo, Tony Medeiros disse que atuará para alavancar a economia do interior e vai trabalhar para que os profissionais do setor sejam amparados pelo poder público enquanto durar a pandemia.

“O turismo é uma das principais atividades econômicas de países desenvolvidos e o Amazonas tem grande potencial para isso, um exemplo é Parintins. O Festival Folclórico injeta na economia do município mais de R$ 100 milhões por ano. Ou seja, o setor só precisa de atenção diferenciada e dos investimentos certos”, afirmou.

Bandeiras

Com as experiências adquiridas como secretário da Cultura, Turismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Parintins e como vice-prefeito municipal, Tony Medeiros disse que terá como principal bandeira as necessidades dos municípios do interior, principalmente na área da saúde, e as causas dos trabalhadores da cultura popular, da área do turismo e dos produtores rurais.