Tonho é o pré-candidato do Progressistas em Codajás

O empresário Antônio Ferreira dos Santos, o Tonho, é o pré-candidato do Progressistas à Prefeitura de Codajás nas eleições deste ano. Na manhã desta quarta-feira (2), na residência do secretário-geral do partido no Amazonas, deputado estadual Belarmino Lins, ele acertou os últimos detalhes para a convenção que deverá acontecer nos próximos dias e que consagrará o seu nome para a disputa municipal.

“Aceitei mais uma vez o desafio de lutar pelo comando da Prefeitura em função de uma causa maior, que será a execução de um grande projeto de desenvolvimento para o município de Codajás e sua população, queremos mudar para melhor”, afirma Tonho, que em 2016 concorreu às eleições pelo PMDB.

De acordo com o secretário Belarmino, “o Progressistas, com Tonho em Codajás, destaca o padrão de alta qualidade de seus postulantes a cargos executivos e às câmaras de vereadores no interior do Estado, desejamos toda a sorte e todo o sucesso do mundo ao Tonho, pela felicidade do povo de Codajás”.

Com mais de 29 mil habitantes e um colégio acima de 15 mil eleitores, Codajás é um município situado na região do Solimões e que tem na Festa do Açaí, no mês de abril, o seu principal evento popular. “O açaí é um dos motores da nossa economia e precisamos incentivá-lo mais”, diz Tonho.