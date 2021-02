‘Tom e Jerry’ é banido do Cartoon Network por ser ‘politicamente incorreto’; fãs do desenho protestam na web

Depois de décadas divertindo crianças e adultos das mais variadas gerações, o desenho animado “Tom e Jerry” foi excluído da grade de exibição do canal pago Cartoon Network, que o considerou “politicamente incorreto”. A informação é do jornal O Globo.

Ao todo, vinte e sete episódios serão retirados do ar devido ao conteúdo ‘violento’ das surras aplicadas pelo gato no rato. O Cartoon, que é dono dos direitos de exibição da animação no Brasil, considerou a famosa dupla um péssimo exemplo para a criançada.

O desenho foi criado em 1940 por Joseph Barbera e William Hanna. Os desenhos de “Tom e Jerry” fizeram sua estreia na televisão aberta brasileira entre finais dos anos 60 e início dos anos 70 pela Rede Globo.

O episódio final foi ao ar em 2005. Mas, nas redes sociais, o fã clube da dupla de animaizinhos é grande e a decisão comoveu a internet.