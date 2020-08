Toffoli preside do hospital a sessão virtual de julgamento do STF desta quarta

O ministro José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, mas continua ativo e nesta quarta-feira (12) preside a sessão da Corte por videoconferência.

A sessão começou às 14h e as imagens da TV Justiça mostram Toffoli bem disposto.

Ele foi internado no fim de semana com suspeita de pneumonite alérgica, que se manifesta por meio de dificuldades no aparelho respiratório.

A hipótese de covid-19 foi descartada em seguidos testes, que resultaram negativo.

Uma das suspeitas é que o ministro sofra de infecção bacteriana provocada pelo sistema de ar-condicionado do STF.

Fonte: Diário do Poder