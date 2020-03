Tite convoca 23 jogadores para as eliminatórias da Copa do Catar

Foi dada a largada para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022. O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (6) a relação dos 23 jogadores que vão defender o Brasil nas duas primeiras partidas das eliminatórias do Mundial. O primeiro duelo será conta a Bolívia, no próximo dia 27 de março, na Arena Pernambuco. O segundo confronto será fora de casa contra o Peru, no dia 31 de março.

Entre as novidades na lista de Tite, está o atacante Everton Ribeiro (Flamengo), convocado pelo treinador pela primeira vez. A relação traz ainda dois outros atacantes rubro-negros: Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Outro debutante na lista de convocados é o meia-campista Bruno Guimarães, de 22 anos, ex-Athletico-PR e atualmente no Lyon (França).

Confira abaixo a lista completa de convocados:

GOLEIROS : Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta), Weverton (Palmeiras);

LATERAIS-DIREITOS: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus);

LATERAIS-ESQUERDOS: Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid);

ZAGUEIROS: Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG);

MEIO-CAMPISTAS: Arthur (Barcelona), Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique);

ATACANTES:Bruno Henrique (Flamengo), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar Júnior (PSG), Richarlison (Everton).

Por Agência Brasil