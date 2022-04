Tiroteio no metrô de Nova York deixa várias pessoas feridas

Disparos foram feitos na região do Brooklyn por um homem que estaria vestindo roupas parecidas com o uniforme dos funcionários. (Foto: Armen Armenian/Facebook)

A polícia de Nova York foi acionada para atender um tiroteio que foi registrado em uma estação de metrô no Brooklyn nesta terça-feria (12).

Até o momento, foi confirmado que pelo menos 13 pessoas foram feridas pelos disparos. Não há informações sobre o estado das vítimas.

Segundo a NBC News, o suspeito estaria usando roupas parecidas com o uniforme dos funcionários da estação e uma máscara de gás.

Sunset Park Brooklyn subway shooting pic.twitter.com/60jWs4Rm4D — Upper East Side (@UESpeeps) April 12, 2022

O ataque aconteceu por volta das 8h30 (9h30 no horário de Brasília), na rua 36, por onde passam as linhas D, N, R em Sunset Park.

Inicialmente, havia a suspeita que explosivos tinham sido colocados pela estação e que podiam ser detonados. Porém, a polícia de Nova York usou o Twitter para negar que havia bombas no local.

A região da estação de metrô está isolada e ambulâncias foram acionadas para atender os feridos.

O porta-voz da prefeitura de Nova York pediu para a população ficar longe da região do tiroteio por uma questão de segurança e para que o socorro chegue até as vítimas.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse no Twitter que está acompanhando o caso e que está trabalhando junto com a polícia e com a empresa que administra o metrô para divulgar atualizações.

*Com R7