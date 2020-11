Tipos de Jackpot e alguns conselhos

Jackpot é o que conhecemos popularmente como bote de prêmios. O prémio pode ser fixo ou aumentar a partir de uma quantidade mínima e que tende a chegar a alcançar cifras muito altas. Claro que para obter é necessário que o apostador possua boas estratégias, conhecimento em estatística além da sorte

Tipos de jackpot

Existem muitos tipos de máquinas slots diferentes no mundo, já que cada vez mais os desenhadores tentam surpreender aos donos dos casinos e aos jogadores com caça-níqueis mais divertidas e com grandes prêmios. O jackpot pode ser:

Jackpot fixo: No qual a quantidade do prêmio não varia independente de quantas vezes uma pessoa aposta.

Jackpot progressivo: O prêmio vai crescendo a cada participação já que uma porcentagem de cada aposta vai se acumulando. Inclusive, algumas vezes diferentes máquinas podem estar conectadas entre si aumentando os prêmios.

Alguns conselhos que pode te ajudar a obter o grande prêmio

Conheça a máquina

É importante que antes de jogar, você leia e estude a máquina além de observar quando foi entregue o prêmio anterior. Essa observação pode ser observada na parte de cima da tela – em caso que esteja jogando no casino online.

Escolha a caça-níquel online com menor bote

Quanto mais grande seja o bote de prêmio, mais difícil será conseguir obter. Já ao contrário sucede quando se joga em slots que não possuem o prêmio tão alto, as probabilidades de ganhar esse prêmio geralmente são maiores.

Jogue nas máquinas mais caras

Sempre que possa, jogue nas caças-níqueis mais caras ou que mais divisa aceite. A porcentagem de ganhar o bote é sempre maior nessas máquinas que aceitam moedas de maior valor.

Jogue o máximo possível

A maioria dos caças-níqueis online somente pagam bônus ou botes progressivos quando se apostam ou jogam a maior quantidade possível. É importante considerar a grande quantidade de slots com bote progressivo que pode ter os casinos, pelo que as porcentagens de pago dos jackpot pode variar, assim que escolha sempre a combinação de melhor porcentagem de pago e a maior quantidade de bote acumulado.

Jogue na caça-níquel que mais te agrada

Independente das linhas ou das combinações. Escolha sempre a máquina que melhor se ajusta ao teu jogo e que se adapta a ti. Muitas delas dão giros grátis, bônus e outros benefícios extras. Porém não se esqueça que a sorte sempre joga em um rol bastante grande nesse tipo de jogo.

Jogue na máquina que tenha maior rotação

Se o seu objetivo é ganhar o jackpot, não jogue em uma caça-níquel que não possui muitos jogadores no habitual ou que não seja muito conhecida pela maioria, pois obviamente se as pessoas não jogam, consequentemente não depositam dinheiro e por tanto o bote ou jackpot é muito baixo.

Divirta-se enquanto joga

Divertir enquanto tenta ganhar os grandes prêmios é essencial. Já que cada máquina te levará a um mundo diferente e terá uma temática distinta da outra. Recomendamos, consequentemente que encontre a que mais se ajuste ao teu estilo de vida, gosto e ou a que te faça acreditar que pode ser capaz de lograr o tão sonhado prêmio.