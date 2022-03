TIM reformula programa de coleta de lixo eletrônico no Amazonas

Em linha com seu compromisso com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), a TIM reformulou seu programa de coleta de resíduos eletrônicos e, em apenas dois meses, já conseguiu recolher mais de 2 toneladas de materiais.

A operadora instalou urnas de recolhimento em mais de 150 pontos de todo o Brasil, como lojas próprias, sendo dois pontos em Manaus – facilmente acessíveis para qualquer pessoa –, com foco em colaboradores e prestadores de serviço da companhia. Nestes locais, podem ser descartados diversos tipos de lixo eletrônico, como smartphones, baterias, fones de ouvido, carregadores, cabos, chips e embalagens de telefones. Os produtos são recolhidos periodicamente por uma empresa parceira, que transporta e faz a destinação final para cada item, seguindo as premissas ambientais, dependendo da classificação dos resíduos.

Vale ressaltar que gestão eficiente e responsável de resíduos sólidos está prevista nos objetivos assumidos pela TIM no Plano ESG 2021-23. A meta da operadora é reciclar mais de 95% dos resíduos decorrentes de suas operações até 2025.

Caso os clientes TIM também queiram realizar o descarte de lixos eletrônicos, os pontos de coleta estão disponíveis no Amazonas Shopping e o Manauara Shopping.