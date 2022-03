TIM promove Semana de Empregabilidade com vagas e cursos direcionados para mulheres

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a TIM reuniu as empresas que fazem parte do projeto Mulheres Positivas em uma grande “feira virtual de empregabilidade”. De 7 a 11 de março, estarão disponíveis seis vagas no Amazonas, além de cursos e workshops para apoiar as mulheres em seu desenvolvimento pessoal e profissional. No Amazonas, há vagas para a cidade de Manaus. Os postos de trabalho são para as áreas comercial e vendas.

Faça seu cadastro clicando AQUI.

*Com assessoria