TIM oferece mais de R$ 3 mil de desconto em smartphones para o Dia das Mães

Descontos chegam a R$ 3.200 no Samsung Galaxy S20 FE; Oferta será divulgada em campanha para TV, Digital, Rádio e Mídia exterior.

Para celebrar o Dia das Mães, uma das datas comemorativas mais importantes para o comércio brasileiro, a TIM preparou ofertas especiais de smartphones. O destaque vai para o Samsung Galaxy S20 FE, um aparelho avançado e completo. Ele sai de R$ 4.999 por R$ 1.799 no TIM Black 25GB e com poderoso sistema de câmera tripla traseira e super selfies com 32MP, display infinito super AMOLED de 6.5” Full HD+ e 128GB de armazenamento e 6GB de RAM.

Os clientes TIM Black Família 30GB podem aproveitar o iPhone SE 64GB, que sai de R$ 3.699 por R$ 1.999. Esse iPhone conta com o chip A13 Bionic, modo Retrato e vídeo 4K e tela Retina HD de 4.7”. Outra oferta especial é a do Samsung Galaxy S20, que vai de R$ 5.499 para R$ 1.999. O aparelho possui um conjunto de câmera tripla com principal de 64MP e grava vídeos incríveis em 8K.

Confira a lista de aparelhos com desconto:

Os clientes TIM Controle também poderão aproveitar descontos e escolher o modelo ideal de smartphone, que atenda às suas necessidades e permita aproveitar todos os recursos dos planos e da rede da TIM. O Samsung Galaxy A11, com display infinito de 6.4”, câmera tripla e uma bateria duradoura, sai por apenas R$ 849. Também no Controle, o LG K52, que possui tela infinita de 6.55”, armazenamento de 64GB e bateria de longa duração, está com mais de 30% de desconto, saindo de R$ 1.149 por R$ 799;

A oferta do Samsung Galaxy S20 FE é válida até o dia 31 de maio e as demais ofertas até 11 de maio. Os clientes podem realizar a compra na loja física ou site da operadora www.tim.com.br/lojaonline. Também podem parcelar a compra em até 18 vezes sem juros nos cartões de crédito do C6 Bank.