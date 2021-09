TIM lança guia e app contra preconceito a pessoas com deficiência

A TIM lança nesta terça-feira (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a atualização do seu Teclado Consciente, aplicativo que alerta os usuários sobre o uso de palavras e expressões discriminatórias em seu dia a dia, explica a origem e sugere substituições. A empresa também disponibiliza para a toda a sociedade, por meio de suas redes sociais, o “Guia Deficiência sem Tabus” e conduz uma ampla campanha para combater o capacitismo – preconceito contra pessoas com deficiência – com a participação de nomes como a influenciadora digital Pequena Lo e o atleta Ícaro Miguel, um dos embaixadores da operadora no Time Brasil.

Lançado no ano passado, o Teclado Consciente TIM já alertava sobre termos racistas e LGBTfóbicos. Na nova versão – disponível gratuitamente para clientes de qualquer operadora com smartphones iOS e Android – foram inseridas mais 180 palavras e frases capacitistas, como “mancada”, “retardado (a)”, “está surdo (a)?” e “João sem braço”. A ferramenta fica visível somente quando o usuário digita seus textos em redes sociais ou aplicativos de comunicação, por exemplo, e destaca essas expressões inadequadas. Ao clicar em cima delas, o Teclado Consciente explica por que são consideradas preconceituosas e oferece opções para a sua substituição.