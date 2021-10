TIM faz doação ao Hospital Beneficente Português de Manaus

Em linha com seu compromisso com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), a TIM é a primeira empresa do setor de telecomunicações a contribuir com a campanha, Salvando Vidas, realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A doação da operadora, de R$ 500 mil, será duplicada pelo BNDES, destinando R$ 1 milhão para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre máscaras, luvas, toucas, aventais e álcool em gel.

Apenas com o valor investido pela TIM, já serão beneficiados profissionais de saúde e pacientes de 25 hospitais de referência filantrópicos, em 20 municípios de 14 estados brasileiros, com a compra de cerca de 450 mil EPIs. O Hospital Beneficente Português, em Manaus, será um dos beneficiados pela ação.

A doação da TIM permitirá a compra de mais de 2 mil litros de álcool gel, 55 mil máscaras, 25 mil toucas, mais de 220 mil luvas e 110 mil aventais. Os materiais seguirão para hospitais em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. No total, as unidades contam com quase 7 mil leitos destinados a pacientes com Covid-19.